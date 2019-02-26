На Украине признались в закупках российского газа через Европу

Лидер партии «Батькивщина» и кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила, что последние пять лет Киев не прекращал закупки газа из России. Ее заявление прозвучало в программе «Свобода слова» на канале ICTV (эфир доступен на YouTube).

По ее словам, ранее были построены специальные закольцованные газопроводы на границе между Европой и Украиной, через которые в настоящее время в республику фактически поставляется российский газ под видом европейского.

«Они транспортируют этот газ по документам через Марс, потом по документам проводят по каким-то европейским биржам, накручивая до 100 долларов на тысячу кубометров», — рассказала Тимошенко.

Кандидат в президенты добавила, что в случае победы на президентских выборах снизит цену на газ для населения в два раза.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак заявил в интервью ТАСС, что по документам Украина не покупает в России газ с осени 2015 года. В реальности же, по словам главы Минэнерго, Украина «продолжает спокойно покупать наш же газ реверсом, но чуть дороже».

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