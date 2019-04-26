Украина испугалась газовой войны с Россией

Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко признался в интервью медиапроекту Skrypin.ua, что у компания не придумала модель работы на случай прекращения транзита российского газа.

По его словам, пока есть только предварительное решение, что после трехсторонних переговоров, которые должны пройти в мае, будет разработана модель работы при таком сценарии. «Это поздно. Такую модель надо было делать раньше. Но, честно говоря, такой модели сейчас нет», — заявил Витренко.

Он уточнил, что пока объемы транзита газа через Украину растут из-за закачки российского газа в газохранилища в Европе. По его мнению, за счет резерва Москва намерена удовлетворять потребности европейских клиентов после прекращения транзита.

«Если умножить суточные объемы, то мы выйдем на 100–110 миллиардов кубометров. То есть они сейчас качают больше газа. Это может означать, скорее всего, означает, что они готовятся к прерыванию транзита и они хотят иметь больше газа в хранилищах в Европе», — сказал он. По его мнению, все признаки говорят о том, что «Россия готовится к новой газовой войне».

Ранее Витренко сообщал, что на ожидаемых трехсторонних переговорах Украина предложит России забронировать 60 миллиардов кубометров транзитных мощностей газотранспортной системы страны сроком на 10 лет.

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