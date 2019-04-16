Россия резко нарастила транзит газа через Украину

«Газпром» в середине апреля резко увеличил объемы транзита трубопроводного газа через территорию Украины, написал в Facebook глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев.

«За считанные дни суточные объемы транзита украинской ГТС [газотранспортной системы] выросли на 60 миллионов кубометров и сейчас составляют ориентировочно 300 миллионов кубометров. В годовом исчислении это эквивалентно около 110 миллиардам кубометров газа», — уточнил Коболев.

По его словам, это стало возможно только благодаря надежности украинской ГТС. «Это еще раз доказывает: строительство "Газпромом" обходных маршрутов и потоков не имеет под собой никакого технического и экономического обоснования, истинные мотивы действий россиян лежат исключительно в политической плоскости», — отметил глава «Нафтогаза».

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, как компания планирует справляться с последствиями возможного прекращения транзита российского газа через территорию Украины после окончания строительства газопровода «Северный поток-2». Среди подготовленных «Нафтогазом» мер: взыскание с «Газпрома» 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, подготовка нового транзитного контракта по европейским правилам, новое обращение в арбитражный суд и реформа газового сектора страны.

В начале года Еврокомиссия предложила «Нафтогазу» и «Газпрому» согласовать новые условия транзита после 2019 года, когда истечет нынешний контракт и заработает «Северный поток-2». Президент России Владимир Путин в свою очередь говорил, что транзит газа может быть продолжен.

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