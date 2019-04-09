Украина начала готовиться к разрыву с «Газпромом»

Украина 5 апреля начала закачивать газ в свои подземные хранилища газа (ПХГ) в рамках подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов. Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на своей странице в Facebook. По его словам, в этом году нужно накопить больше запасов в связи с окончанием контракта с «Газпромом» и остановкой транзита газа.

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К началу отопительного сезона в украинских ПХГ планируется накопить около 20 миллиардов кубометров газа. Такого объема топлива будет достаточно для обеспечения подачи тепла «при любой погоде и любой политической обстановке». «Нафтогаз» уже работает над привлечением средств для закупки необходимых объемов газа, сообщил Коболев. Он призвал украинские компании-поставщики газа создавать страховые запасы топлива.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Москва и Киев при участии Еврокомиссии проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после 2019-го. Последняя встреча состоялась в январе, однако конкретных договоренностей достигнуть не удалось. Очередные консультации запланированы на май.

Если стороны не согласуют новые условия транзита, украинская газотранспортная система (ГТС) может столкнуться с проблемами в работе. Для корректной работы ГТС в подземные хранилища помимо газа, который закачивается для дальнейшего потребления, отбирается и так называемый буферный газ. Это минимальный технологический объем, который не используется и необходим для поддержания бесперебойной работы ПХГ.

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