Украине не удалось остановить «Северный поток-2»

Оператор проекта «Северный поток-2» — компания Nord Stream 2 AG — опровергла заявление «Нафтогаза Украины» о том, что Дания не согласовала маршрут газопровода и выдала отрицательное заключение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Представитель Nord Stream 2 AG сообщил, что компания отправила две заявки на согласование основного и альтернативного маршрута. Они обе остаются в силе, сейчас их рассматривает Энергетическое агентство Дании.

В пресс-службе уточнили, что власти Дании направили Nord Stream 2 AG запрос включить в экологическую оценку возможный маршрут газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.

Ранее «Нафтогазе» выпустил заявление, что «Газпрому» не удалось согласовать с Данией ни один из маршрутов «Северного потока-2».

Заявку на альтернативный маршрут газопровода подали, параллельно ожидая разрешения властей Дании на строительство первого, основного маршрута. Альтернативный маршрут проходит в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм, он на 36 километров длиннее основного и составляет 175 километров.

Зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащая «Газпрому». Чтобы защитить проект от Газовой директивы ЕС, запрещающей владеть газопроводами на территории союза поставщикам газа, в корпорации решили создать отдельную компанию, которая будет выполнять функции оператора газопровода на небольшом участке протяженностью около 50 километров на входе на территорию ЕС.

«Северный поток-2» планируют запустить в конце 2019 года. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря до Германии, мощностью 55 миллиардов кубов газа в год. Противниками проекта стали США, а также Украина и прибалтийские страны, которые опасаются снижения транзита газа через их территорию.

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