«Северный поток-2» защитят от нападок Европы

«Газпром» придумал, как вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия Газовой директивы Евросоюза (ЕС), направленной против российского концерна, пишет Financial Times.

В корпорации намерены создать отдельную компанию, которая будет выполнять функции оператора газопровода на небольшом участке протяженностью около 50 километров на входе на территорию ЕС.

Сейчас оператором выступает зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG, полностью принадлежащая «Газпрому». Она рискует попасть под действие Газовой директивы ЕС, запрещающей владеть газопроводами на территории союза поставщикам газа.

Директива пока не утверждена. В последние несколько месяцев она служила поводом для разногласий между членами ЕС. Главным защитником «Газпрома» и «Северного потока-2» выступала Германия.

«Северный поток-2» должен быть запущен в конце 2019 года. Проект предполагает строительство двух ниток газопровода по дну Балтийского моря до Германии. Мощность трубопровода составит 55 миллиардов кубов газа в год. Против проекта выступают США, а также Украина и прибалтийские страны, которые опасаются снижения транзита газа через их территорию. Вашингтон лоббирует поставки собственного сжиженного природного газа (СПГ) и неоднократно грозил санкциями участникам российского проекта.

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