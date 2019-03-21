«Северный поток-2» признали спасением для Германии

Строящийся газопровод «Северный поток-2» из России в Западную Европу может покрыть потребность Германии в энергии после закрытия угольных шахт, заявил глава компании Wintershall, участвующей в реализации проекта, Марио Мерен. Его цитирует ТАСС.

«Мощность "Северного потока-2" соответствует примерно 300 тераватт-час электроэнергии в год. Этот объем мог бы, чисто теоретически, заменить всю вырабатываемую из угля электроэнергию в Германии», — сказал Мерен.

По его словам, строительство газопровода станет бесплатным для Германии и остальных стран — покупателей российского газа в отличие от других проектов, например, прибалтийского газопровода Baltic Pipe («Балтийская труба») или завода по сжижению газа в польском Свиноуйсьце, на которые приходится выделять средства из бюджета ЕС.

Также Мерен рассказал, что ожидает одобрения проекта от властей Дании — последней страны, до сих пор не выдавшей разрешение на строительство в своей исключительной экономической зоне.

Wintershall участвует в строительстве «Северного потока-2» в качестве финансового инвестора. Единственным акционером компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG является «Газпром». Его европейские партнеры не стали входить в ее капитал из-за боязни санкций.

В декабре 2018 года в Германии закрылась последняя угольная шахта. Добыча этого полезного ископаемого в стране полностью прекратилась из-за нерентабельности по сравнению с другими отраслями энергетики.

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