Германия покончила с углем

В Германии закрылась последняя угольная шахта Prosper-Haniel — она находится в бывшем шахтерском городе Ботропе. Как пишет Deutsche Welle, шахту превратят в гигантскую солнечную батарею.

Это означает, что добыча каменного угля в стране окончательно прекратилась, теперь его будут импортировать только из-за рубежа. При этом сохраняется добыча бурого угля — его получают открытым способом из карьеров и разрезов.

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Издание отмечает, что теперь у России есть шанс нарастить экспорт угля в страну, учитывая, что она уже сейчас является лидером по поставкам. Германия импортирует из России почти половину того каменного угля, на котором работают немецкие электростанции. «Столь большой доли рынка в Германии нет ни у российского газа, ни у российской нефти», — говорится в статье.

Сегодня немецкая угольная промышленность неконкурентоспособна из-за прогрессирующей добычи газа и развития нефтепереработки. Большинство угольных шахт Германии были убыточны и не могли существовать без поддержки государства.

Помимо экономических причин непопулярности угля в стране, существуют и экологические. Так, немецкое правительство работает над планом по отказу от использования угля как самого вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя.

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