Финансы
 

Россия стала главным поставщиком угля на Украину

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Основным поставщиком угля на Украину в январе-сентябре 2017 года стала Россия. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственной фискальной службы Украины.

С начала года Киев увеличил закупку каменного угля за рубежом в два раза в годовом выражении — до 1,9 миллиарда долларов. В этот период российские поставки составили 55 процентов всего украинского импорта — 1,04 миллиарда долларов.

В США Украина купила уголь на 478 миллионов долларов (25 процентов всего импорта), в Канаде — на 116 миллионов долларов (шесть процентов). Из других стран импортировано угля на 262 миллиона долларов, отмечается в материалах Государственной фискальной службы.

Также за девять месяцев Украина экспортировала в Россию уголь на 41 миллион долларов, в Словакию — на 28 миллионов долларов, в Турцию — на 2,5 миллиона долларов, в другие страны — на четыре миллиона долларов.

В июне замглавы Минэнерго России Анатолий Яновский сообщил, что Украина в 2017 году может увеличить импорт угля из России до 12 миллионов тонн. Это почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году.

Россия по состоянию на 1 июля 2017 года занимает третье место среди зарубежных стран по объему инвестиций в экономику Украины (4,4 миллиарда долларов).

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