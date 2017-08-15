Украина увеличила закупки российских товаров на 40 процентов

Импорт товаров на Украину из ЕС увеличился на 24 процента, до 9,5 миллиарда долларов, из России — на 41,5 процента, до 2,9 миллиарда долларов. Такие данные приводит Государственная служба статистики Украины.

При этом украинский экспорт в страны Европейского союза в первом полугодии 2017-го вырос на 26,1 процента, до 8,2 миллиарда долларов, в Россию — на 26,4 процента, до 1,9 миллиарда долларов.

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В целом экспорт украинских товаров в январе-июне 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возрос на 24,2 процента, до 20,6 миллиарда долларов, импорт — почти на 30 процентов, до 22,5 миллиарда долларов.

По данным компании «Укртрансгаз», в январе-июле 2017 года транзит российского газа через Украину вырос почти на 23 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг объема в 52,3 миллиарда кубометров — максимальный показатель за последние шесть лет.

В апреле Госстат Украины сообщил, что за два месяца с начала года Киев увеличил экспорт в Россию на 54 процента — до 576,6 миллиона долларов.