Экспорт сала с Украины рухнул на 98 процентов

По итогам 2016 года украинский экспорт свиного сала рухнул на 98 процентов. В денежном выражении он опустился до 0,09 миллиона долларов по сравнению с 7,74 миллиона в 2015-м. Об этом во вторник, 1 августа, пишут украинские «Вести» со ссылкой на Государственную фискальную службу.

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Издание отмечает, что главная причина обвала экспорта — отказ России закупать украинское сало. Также от поставок отказалась Молдавия.

Производители сала пытаются найти новые рынки сбыта в Азербайджане, Армении и Казахстане. Эти страны купили продукцию на 53,8 тысячи долларов. Эстония, Германия, Камбоджа, Сингапур, Багамские острова, Канада, Панама и Австралия приобрели 7,5 тонны сала на 27,8 тысячи долларов.

В апреле свиноводы Украины сообщили, что закупочные цены на свинину выросли на 20 процентов.

При этом объемы экспорта улиток с Украины с января по сентябрь 2016 года в семь раз превысили соответствующие показатели по салу. «За первые десять месяцев текущего года экспортировано 347 тонн [улиток]. Для сравнения: за десять месяцев этого года за границу была поставлена только 51 тонна украинского сала, а баранины — девять тонн», — отмечали в Украинском клубе аграрного бизнеса.