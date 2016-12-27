Бизнес
 

Украина экспортировала улиток в семь раз больше сала

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Объемы экспорта улиток с Украины с начала 2016 года в семь раз превысили соответствующие показатели по салу. Об этом сообщается на сайте Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

«За первые десять месяцев текущего года экспортировано 347 тонн [улиток]. Для сравнения: за десять месяцев этого года за границу была поставлена только 51 тонна украинского сала, а баранины — 9 тонн», — говорится в сообщении.

Как отметили в УКАБ, объем экспорта улиток вырос в 2013-2015 годах с 3 до 260 тонн. Однако покупают их пока только две страны — Румыния (25 процентов) и Литва (75 процентов), при этом цена продукции крайне низкая.

«Отечественные улитки завозятся как сырье, в среднем стоят в пять раз дешевле, чем готовый продукт. Средняя цена килограмма продукции составляет 1 доллар за килограмм. В указанные страны продукция попадает охлажденной, обрабатывается и снова отправляется на экспорт, но уже по цене в среднем 6,5 долларов за килограмм из Румынии и 5,5 долларов за килограмм из Литвы. Конечными странами потребителями наших моллюсков в основном являются Франция, Венгрия, Италия и Польша», — пояснили в клубе аграрного бизнеса.

В августе сообщалось о том, что экспорт свинины с Украины за семь месяцев сократился в 25 раз — до 1 тысячи тонн.

В июле УКАБ рассказал о росте цен на мясо на Украине по сравнению с весной этого года. Дороже всего украинцам стала обходиться телятина (82 гривны за килограмм — около 210 рублей). Свинина (40-50 гривен за килограмм — 100-130 рублей) и курица (30-40 гривен за килограмм — 77-100 рублей) — более бюджетные варианты.

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