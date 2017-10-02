Россия заняла третье место среди стран-инвесторов в Украину

Россия по состоянию на 1 июля 2017 года занимает третье место среди зарубежных стран по объему инвестиций в экономику Украины (4,4 миллиарда долларов). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомстат Украины.

Самым крупным инвестором в украинскую экономику стал Кипр с вложениями на 9,9 миллиарда долларов (25,5 процента от общего размера инвестиций), второе место заняли Нидерланды с 6,3 миллиарда долларов (16,2 процента). В десятке также оказались Великобритания, Германия, Виргинские острова, Швейцария, Франция, Австрия и Люксембург.

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Всего за январь-июнь 2017 года в экономику Украины иностранными инвесторами из 75 стран мира было вложено 711,2 миллиона долларов, а по итогам полугодия общий объем прямых инвестиций в экономику Украины составил 38,9 миллиарда долларов.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.Ru Group.

В середине марта глава государства ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых оказался и Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций. Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации и призывали забирать из банков деньги.

