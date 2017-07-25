Украинские националисты пригрозили российскому бизнесу осенними акциями

Националистические партии Украины анонсировали масштабную акцию по блокированию российского бизнеса, которая начнется в сентябре. Об этом во вторник, 25 июля, заявил внефракционный депутат Верховной Рады Украины, член партии «Свобода» Андрей Ильенко.

По его словам, «патриоты и общественные активисты должны брать в руки инициативу», так как российский бизнес продолжает работать на Украине «без каких-либо санкций». Ильенко пояснил, что планируется помешать поставкам любых российских товаров и продвигать «инициативы в парламенте» по блокированию российского бизнеса.

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Как отметил другой внефракционный депутат Олег Петренко, в акции, помимо «Свободы», примет участие партия «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов»). Также есть договоренность с организацией «Правый сектор» (запрещена в России). По словам народного избранника, активисты составят списки российских компаний, работа которых будет блокироваться.

1 июня «Яндекс» принял решение о закрытии своих офисов в Киеве и Одессе из-за украинских санкций. Постановление киевских властей об ограничении деятельности российской компании привело к тому, что она не может продолжать работу на территории страны.

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам «Яндекса» и Mail.Ru Group.

В середине марта глава государства ввел на год санкции против «дочек» пяти российских банков, среди которых оказался и Сбербанк. Им запрещено выводить капиталы из страны в пользу материнских организаций. Члены украинских националистических организаций требовали отозвать у этих финансовых компаний лицензии и запретить их деятельность в стране. Радикалы блокировали входы в кредитные организации и призывали забирать из банков деньги.