«Яндекс» ликвидирует офисы в Киеве и Одессе

«Яндекс» принял решение о закрытии своих офисов в Киеве и Одессе из-за украинских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Решение киевских властей ограничить деятельность российской компании привело к тому, что она не может продолжать работу на территории страны.

«Мы приняли решение закрыть офисы в Киеве и Одессе, нашей команде предложим работу в других офисах "Яндекса" в разных странах», — рассказали в пресс-службе.

Также в «Яндексе» объяснили, что закрытие офисов обусловлено тем, что компания не может выплачивать работникам зарплату.

Ранее генеральный директор компании Александр Шульгин рассказал, что из-за сложившихся условий экономическое увеличение бизнеса на Украине будет «сокращено или обнулено».

16 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о запрете доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ко всем сервисам компаний «Яндекс» и Mail.Ru Group.