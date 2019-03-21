Украина захотела сохранить транзит российского газа

Правительство Украины поручило госкомпании «Нафтогаз» сохранить транзит российского газа через территорию страны после 2019 года, когда закончится действие контракта с «Газпромом». Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

В сообщении говорится, что одним из основных показателей работы главы «Нафтогаза» станет обеспечение транзита природного газа через газотранспортную систему страны в государства-члены Евросоюза «путем создания необходимых юридических и технических предпосылок».

Ранее 21 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года.

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По словам Коболева, «Нафтогаз» готов к такому сценарию, хотя и считает его самым жестким из возможных. Если он будет реализован, Украине понадобятся дополнительные три миллиарда кубометров топлива, чтобы «пройти эту зиму». При этом Коболев выразил надежду, что полное прекращение транзита не состоится из-за неготовности газопровода «Северный поток-2», рассчитанного на поставки российского газа в Европу в обход Украины.

В свою очередь один из партнеров «Газпрома» по «Северному потоку-2» немецкая Wintershall заявила, что не знает о планах российской компании прекратить украинский транзит.

Ранее российский президент Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва рассматривает возможность сохранения транзита и после окончания срока контракта, истекающего в конце 2019 года. По его словам, это возможно в случае, если Киев предложит привлекательные условия.

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