На Украине испугались лишиться транзита российского газа

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев усомнился в том, что транзит газа через Украину удастся сохранить. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, «Нафтогаз» делал все, чтобы сохранить транзит, но «позиция России, Германии и некоторых украинских политиков не позволяет быть в этом уверенным». В этом случае переход на обновленную газотранспортную систему Украины должен быть «взвешенным и ответственным».

Примером такого подхода Коболев назвал компрессорную станцию Гребеньковская в Полтавской области. «Эта станция имеет большое значение для транспортировки газа украинским потребителям, а не только для транзита», — написал он.

Ранее российский министр энергетики Александр Новак сообщил, что транспортировка газа в Европу через Украину невыгодна, поскольку обходится в 2-2,5 раза дороже таких альтернативных маршрутов, как «Ямал — Европа» или «Северный поток-1». Он объяснил это тем, что из-за большого износа газотранспортной системы Украины возникают большие потери при транспортировке.

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