Украина нашла способ избежать газового коллапса

Украина заявила о готовности предоставить европейским партнерам свободные мощности своих подземных хранилищ газа (ПХГ) на фоне возможного прекращения транзита российского топлива через украинскую территорию. Об этом говорится в сообщении на сайте «Укртрансгаза».

«Украина может предложить европейским заказчикам около 12 миллиардов кубических метров объема хранения, а максимальная суточная мощность отбора из ПХГ может достичь до 260 миллионов кубометров», — говорится в сообщении. Таким образом, Украина готова сдавать в аренду 40 процентов объемов своих ПХГ — всего в газотранспортной системе (ГТС) страны их 12 вместительностью 31 миллиард кубометров газа.

Предложение украинской стороны прозвучало на фоне договоренности России и Венгрии о поставках газа в обход Украины в 2020 году в случае, если Москве и Киеву не удастся договориться о новом соглашении по транзиту газа.

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В сообщении «Укртрансгаза» отмечается, что данная схема позволит создать «нужные дополнительные запасы газа» в ПХГ. Это, в свою очередь, позволит «гарантировать бесперебойное газоснабжение потребителей Венгрии и избежать потенциальных угроз энергобезопасности стран ЕС во время прохождения следующего осенне-зимнего периода 2019-2020». В «Укртрансгазе» заявили, что также готовы предложить аналогичные услуги поставщикам из других стран Европы.

Ежегодный объем потребляемого Венгрией природного газа превышает 10 миллиардов кубометров. В настоящее время потребности Венгрии более чем на две третьих обеспечиваются российским газом, поступающим через территорию Украины. Остальные объемы покрываются за счет собственной добычи и закупок из Австрии. В пики потребления Венгрия использует мощности своих подземных газохранилищ, емкость которых составляет шесть миллиардов кубометров.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает в конце 2019 года. Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев уже высказал опасения, что газотранспортная система Украины окажется полностью невостребованной после запланированного «Газпромом» запуска в конце 2019 года газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Однако после 2019 года Украина без транзита газа может столкнуться с проблемами в работе своей ГТС — в подземных хранилищах помимо активного газа, который отбирается при эксплуатации в период потребления, хранится буферный газ. Это минимальный необходимый технологический объем, не подлежащий отбору, а находящийся в ПХГ для поддержания его бесперебойной работы.

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