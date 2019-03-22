Венгрия получит российский газ в обход Украины

Венгрия и Россия договорились о поставках газа в 2020 году в обход Украины, если Москва и Киев не придут к соглашению о транзите топлива в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли страны Питер Шиярто после переговоров с руководителем «Газпрома» Алексеем Миллером. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

«Мы всегда должны учитывать наихудший сценарий при планировании безопасности энергоснабжения страны», — пояснил он.

По словам главы венгерского МИД, страна сможет закупать часть российского газа через Австрию. Сейчас в газовых хранилищах Венгрии находится 6,3 миллиарда кубометров топлива. Шиярто отметил, что построенные резервуары смогут обеспечить газовые потребности государства в следующем году.

Министр добавил, что венгерское правительство в дальнейшей перспективе рассчитывает на «Турецкий поток».

Договор между Россией и Украиной по транзиту газа в страны Европы истекает в конце года. Новое соглашение пока не заключено. Москва готовится запустить «Северный поток-2» и «Турецкий поток», чтобы поставлять топливо в ЕС напрямую.

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