Названы причины победы Украины над «Газпромом»

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила в интервью «Радио Свобода», что Украина выиграла иск против России в Стокгольмском арбитраже благодаря контрактам, которые она подписала в 2009 году.

По ее словам, юристы, представляющие Украину, пошли с этими контрактами в Стокгольмский арбитраж. «Они выиграли деньги у Российской Федерации только потому, что у них в руках был этот контракт. И я могу сказать, что это и для всех юристов, и Украины, и правоведов мира очевидный факт», — заявила Тимошенко. Она подчеркнула, что, «если бы контракт был подписан не в интересах Украины и не в пользу Украины», процесс бы выиграть не удалось.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по обоюдным искам «Нафтогаза» и «Газпрома». Украинскую сторону обязали выплатить 2,2 миллиарда долларов, российскую — 4,7 миллиарда. Таким образом, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов.

В начале этого года глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания уже начала получать из разных источников деньги от «Газпрома» в счет иска, в том числе из прошлых платежей за транзит газа по территории Украины. Также компания борется за арест имущества российского концерна за рубежом, чтобы в дальнейшем его принудительно продать.

В марте премьер-министр Украины Владимир Гройсман признал, что Киев так и не получил денег от России по решению Стокгольмского арбитража.

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