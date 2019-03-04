Украинцам отказали в дешевом газе

Правительство Украины не сможет снизить цену на газ для населения. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев в эфире «Пятого канала». Фрагмент эфира доступен на YouTube.

Кобелев считает, что обещания кандидатов в президенты о снижении цены на газ для населения нереализуемы, поскольку рыночная стоимость газа — условие для получения новых кредитов. «Снижение цены на газ невозможно по той простой причине, что это — главное условие сотрудничества с Международным валютным фондом», — сказал он.

Также глава «Нафтогаза» подчеркнул, что не видит возможностей изменить сложившуюся ситуации. «Если кто-то думает, что может изменить эти условия, передоговориться. Вспоминая карьеру госпожи Тимошенко, она также договорилась с МВФ о повышении цены на газ», — заявил Кобелев.

«Поэтому считаю, что никакого снижения цены на газ не будет, потому что это экономически неправильно, это сделает невозможным наше сотрудничество с международными партнерами и это не нужно. Если у части населения недостаточно средств, чтобы платить за газ, то система монетизированных субсидий — это оптимальный вариант», — подытожил чиновник.

Осенью стало известно, что с 1 ноября 2018 года цены на газ для жителей Украины вырастут на четверть. Такая необходимость возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами. В противном случае в стране будет объявлен дефолт.

С 1 мая 2019 года тарифы вырастут еще на 20 процентов. С 1 января 2020 года начнется третий этап повышения цен на газ.

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