На Украине снова подорожает газ

С 1 мая 2019 года цена на газ для украинцев поднимется на 20 процентов. Об этом сообщил министр социальной политики Александр Рева, передает ТАСС.

«Формула предусматривает с 1 мая повышение до 80 процентов от общей цены на газ», — сказал министр.

Повышение цен на газ для украинцев связано с исполнением требований Международного валютного фонда (МВФ). В противном случае стране бы грозило прекращение сотрудничества с международными финансовыми организациями и дефолт.

Повышение цен на газ правительство разбило на три этапа. С 1 ноября потребительские цены выросли на 23,5 процента. На втором этапе цены будут повышать с 1 мая по 31 декабря 2019 года, на третьем — с 1 января по 1 мая 2020-го.

После решения Киева повысить цену на газ, МВФ обнародовал заявление о новой 14-месячной программе поддержки украинской экономики. По этой программе в декабре Украина получила транш на 1,4 миллиарда долларов.

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