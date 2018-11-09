Депутат Рады предложил запретить зиму из-за дорожающего газа

Бывший министр экономики Украины, депутат Верховной рады Виктор Пинзеник раскритиковал планы парламентариев запретить повышение цен на газ для населения. Об этом он написал в своем Facebook.

«В парламенте — проект очередного моратория. Новый документ запретит повышать цены на газ и коммунальные услуги. Ждем, что напуганные таким решением поставщики газа из Словакии, Польши, Венгрии или других стран начнут в угоду украинским политикам немедленно снижать цены? Долго ждать придется», — отметил он..

Пинзеник добавил, что хочет внести свой вклад в «мораториетворчество». «Может, вместо моратория на повышение цен газа лучше запретить зиму (наложить мораторий на приход зимы)? Тогда и газа не нужно будет. И на одежде сэкономим. Хотя можем кое-что и потерять, а именно — предмет горячих дебатов украинских политиков последних десятилетий», — поиронизировал политик.

На Украине с 1 ноября цены на газ для населения выросли на 23,5 процента. Такая необходимость возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами, в противном случае в стране будет объявлен дефолт. Всего до мая 2020 года украинцам трижды поднимут цену на газ. На втором этапе цены будут повышать с 1 мая по 31 декабря 2019 года, на третьем — с 1 января по 1 мая 2020 года.

1 ноября депутат Верховной Рады Александр Вилкул заявил, что сумма долгов жителей страны по коммунальным платежам составляет 38 миллиардов гривен (больше 88 миллиардов рублей). «Долги по коммуналке выросли в семь раз за последние пять лет. И не потому, что люди не хотят платить, или потому, что люди плохие. Потому что у людей просто банально нет денег».