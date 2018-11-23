Украина подчинилась требованиям МВФ

Верховная Рада Украины приняла проект государственного бюджета на 2019 год, сообщает Reuters. В нем соблюдено одно из главных условий, поставленных ранее Международным валютным фондом (МВФ) для предоставления стране нового кредитного транша.

Процесс согласования бюджета в парламенте занял несколько часов, продлившись до утра 23 ноября. В результате депутаты одобрили проект, подготовленный правительством. Один из главных его параметров — дефицит в размере 2,3 процента от ВВП. Также на 2019 год предусмотрены экономический рост на уровне трех процентов от ВВП, инфляция в 7,4 процента и курс гривны 29,4 за доллар.

Принятие бюджета уже прокомментировали министр финансов Оксана Маркарова и премьер-министр Владимир Гройсман. Они заявили, что это позволит Украине «уверенно войти в 2019 год» и «обеспечить в стране стабильность и развитие».

В октябре Киев договорился с МВФ о предоставлении нового кредита на 3,9 миллиарда долларов. Он должен помочь рассчитаться с кредиторами по предыдущим обязательствам, поскольку на 2019 год придется пик долговых выплат. Однако фонд поставил несколько условий. Главные из них: принятие сбалансированного бюджета с дефицитом не больше 2,5 процента ВВП и повышение цен на газ для населения до уровня рыночных. Также кредиторы потребовали создать Антикоррупционный суд и реорганизовать Государственную фискальную службу.

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