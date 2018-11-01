Премьер-министр Украины объяснился за отопление в своем кабинете

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отшутился на вопрос об отоплении в его кабинете. Трансляцию со встречи в Facebook вел депутат Андрей Лозовий.

Представители Радикальной партии пришли к Гройсману с требованием снизить тарифы на газ. Во время встречи они обратили внимание, что в кабинете у премьер-министра достаточно тепло. «Владимир Борисович, спасибо за то, что вы так обстоятельно рассказали. У меня только один вопрос к вам. Я 15 минут стою, и мне уже жарко в вашем кабинете. У вас батареи топят?», — сказал руководитель партии Олег Ляшко.

«Это мое сердце греет», — объяснил Гройсман. Он также уточнил, что автономное отопление в кабинете было установлено еще до его назначения. «Но у меня в квартире сейчас отопления нет», — добавил премьер-министр.

19 октября Владимир Гройсман сообщил, что украинцам с 1 ноября повысят цены на газ на четверть. По словам главы правительства, необходимость повышать цены на газ возникла из-за долгов Украины перед международными партнерами и необходимости получить новый кредит МВФ. В противном случае на Украине будет объявлен дефолт.

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