Порошенко признал Украину одной из беднейших стран Европы

Президент Украины Петр Порошенко признал свою страну одной из беднейших в Европе. Об этом сообщает «Экономическая правда» (подразделение «Украинской правды»).

Выступая на заседании Совета регионального развития в Киеве, Порошенко заявил о неудачах власти в экономической политике.

«Хотя мы и восстановили экономический рост, но темпы его сейчас недостаточны, чтобы люди почувствовали во всех без исключения регионах и социальных слоях, чтобы мы перестали быть одной из беднейших стран Европы», — заявил Порошенко.

Президент объяснил, что у правительства не было выбора между хорошими и плохими сценариями. По его словам, у власти был выбор между повышением тарифов и мощным ударом по макроэкономической стабильности государства. «А это и курс, и дефицит бюджета, и своевременные выплаты пенсий и зарплат, финансирование армии, сектора безопасности. Это выбор между Сциллой и Харибдой», — рассказал Порошенко.

Он добавил, что развитие украинской экономики было бы невозможно без траншей МВФ.

Ранее стало известно, что цены на газ для украинцев поднимут в три этапа, с ноября 2018 года по январь 2020 года. Премьер-министр страны Украины Владимир Гройсман объяснил это необходимостью выплачивать долги международным кредиторам. 20 октября Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о выделении стране кредита в размере 3,9 миллиарда долларов.

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