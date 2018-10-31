Рабинович предсказал Украине экономическую катастрофу

Экономика Украины уже находится в катастрофической ситуации, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, на конец августа внешний долг страны составлял 47,5 миллиарда долларов. Поэтому в проекте бюджета Украины на следующий год главная статья расходов — обслуживание внешнего долга.

«Это значит, что мы с вами, наши дети и внуки заложены вот в эти бюджеты, и мы должны пахать и пахать на эти МВФы, на этих сто человек, у которых, оказывается, растут зарплаты, доходы космическими какими-то [темпами]», — заявил политик.

Также он сообщил, что «одну из наиболее сильных экономик мира добивают, чтобы иностранным корпорациям было здесь проще работать». «Их план превратить нас в рабов», — предостерег Рабинович.

Депутат заметил, что Киев намеренно поднял тарифы на коммунальные услуги для населения, прикрываясь необходимостью получить миллиард помощи от Международного валютного фонда.

27 октября глава «Нафтогаза» Украины Андрей Коболев заявил, что шансы страны выйти в лидеры по экономическому развитию падают в геометрической прогрессии.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в феврале отмечал, что в следующие четыре года страна должна погасить долги на общую сумму 27 миллиардов долларов. По его словам, в 2018 году Украине предстоит выплатить по внешним обязательствам 7,4 миллиарда долларов, а до 2020 года — 16 миллиардов долларов. За 2017 год долги страны выросли на 7,5 процента и достигли 76,3 миллиарда долларов (с учетом гарантированных государством займов). Это около 75 процентов ВВП. Как заявил Гройсман, без внешней помощи расплатиться с долгами стране не удастся.

В 2015 году МВФ утвердил новую кредитную программу Украины в размере 17,5 миллиарда долларов. Прежняя программа от 2014-го так и не была завершена.

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