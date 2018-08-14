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Экономике Украины предсказали колоссальный ущерб

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Экономику Украины ждет колоссальный ущерб, если Киев разорвет торговые отношения с Россией. Об этом сообщил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина».

Он пояснил, что Россия остается крупнейшим торговым партнером Украины. «Это дает Украине значительный рынок для сбыта своих товаров и возможность закупать то, что критически важно для Украины. Украина покупает у России ядерное топливо, большую часть его, и это важно для работы атомных электростанций, производящих на Украине более половины электроэнергии», — заявил Суслов.

Бывший министр подчеркнул, что прекращение сотрудничества с Москвой в ряде отраслей негативно сказалось на их развитии. В пример он привел результаты работы космической и авиационной отрасли.

Он не согласился с заявлением бывшего президента Украины Виктора Ющенко о необходимости приостановить торговлю с «врагом». «Предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения <...> нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и еще больше понизит уровень жизни украинцев», — считает экономист. Высказывание бывшего президента, «мягко говоря, неумное», отметил Суслов.

13 августа Ющенко назвал украинцев рабами из-за того, что Киев продолжает вести активную торговлю с Россией.

В июле украинский депутат Олег Барна предложил залить Россию спиртом и водкой для роста экономики Украины. «Это значит, что мы работаем, мы пополняем бюджет, мы выкачиваем из них финансовые ресурсы, а они индустриально деградируют, потому что у них нет производства», — пояснил свой план политик.

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