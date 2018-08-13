Бывший президент Украины поделился планом победы над Россией

Бывший президент Украины Виктор Ющенко полагает, что Киеву для победы в конфликте с Россией необходимо следовать комплексному плану, состоящему из ряда компонентов. С соответствующим заявлением он выступил в интервью «Украинской правде».

«Если бы [президент России Владимир] Путин видел перед собой 45 миллионов, которые говорят на одном языке, одним голосом и мечтают об одной цели, нас бы никто не тронул. Никто. Российская политика на протяжении 350 лет — это политика дробления. Забрать язык, память, культуру, церковь, выхолостить национальный дух», — поведал Ющенко.

«Если у вас есть дух, за вами всегда будет победа. Если у вас духа нет, вам никакой [зенитный ракетный комплекс] "Бук", ничто не поможет. (...) Посмотрите на пример вьетнамской армии. Она победила первую армию мира (США — прим. «Ленты.ру»). У вьетнамского народа в десять крат был сильнее дух. И дух выигрывает», — подчеркнул экс-президент.

Ющенко указал, что быстрого «одноходового» решения проблем с Донбассом и Крымом у Киева нет, и для этого нужно принимать как дипломатические, так и иные шаги. Экс-президент уверен, что «пакет победы — это компоненты, рассчитанные на время, и этих компонентов много». «Это как паста из тюбика, которую надо все время выдавливать, если ты хочешь почистить зубы. Это не имеет простого милитарного ответа», — заметил Ющенко.

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Также он возложил ответственность за промедление на парламент страны. «Мы четыре года воюем, у нас нет ни одного документа этого высокого органа. Ни одного документа, который вводит новые политические дефиниции. Если мы не разберемся в дефинициях, мы не напишем план», — подчеркнул бывший глава Украины.

Ющенко раскритиковал нынешние власти за сохранение безвизового режима и активной торговли с «врагом». «Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы действительно собираетесь освободить территории? Вы смешные. Вы несимметричные, неадекватные. В таком состоянии нет плана победы, потому что вы себя ведете не как народ, который нуждается в победе. Вы уже рабы», — отметил экс-президент.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине. Киев регулярно обвиняет во вмешательстве в конфликт Россию. В Кремле эти обвинения опровергают, ссылаясь на отсутствие доказательств.

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