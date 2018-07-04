Украинский депутат призвал залить Россию водкой

Депутат Верховной рады Олег Барна предложил залить Россию спиртом и водкой для роста экономики Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».

«Чтобы Украина росла, мы должны продавать России все! Залить их спиртом, водкой. Все продавать! Кроме того, что они могут использовать против нас, и кроме высоких технологий. Это значит, что мы работаем, мы пополняем бюджет, мы выкачиваем из них финансовые ресурсы, а они индустриально деградируют, потому что у них нет производства» — заявил он, добавив, что Киев должен как можно меньше покупать у Москвы, за исключением нефти, газа и стержней ядерного топлива.

Политик привел в пример Китай, который сумел стать одним из лидеров мировой экономики благодаря «ширпотребу, который бросили на экспорт».

21 марта правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. В Киеве утверждают, что Россия с конца 2015 года «последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию по Украине». Как отметили в правительстве, отмена программы стала ответом на прекращение договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины, в связи с чем к украинским товарам применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

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