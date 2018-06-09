В России закупят украинские колеса для вагонов из-за дороговизны российских

«Первая грузовая компания» (ПГК) закупит у дочки украинской группы «Интерпайп» цельнокатаные колеса для железнодорожных вагонов. Об этом сообщает «Интерфакс».

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Стороны уже подписали 21 мая соответствующий договор. В компании отказались назвать причину приобретения колес на Украине, однако источник на транспортном рынке рассказал агентству, что они сейчас дешевле российских, к тому же отечественные производители не могут поставить достаточный объем продукции.

21 марта правительство Украины разорвало программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы. В Киеве утверждают, что Россия с конца 2015 года «последовательно осуществляет торговую и транзитную агрессию по Украине». Как отметили в правительстве, отмена программы стала ответом на прекращение договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ для Украины, в связи с чем к украинским товарам применяется ввозная пошлина в размере ставок Единого таможенного тарифа ЕАЭС.

В мае 2016 года вступило в силу постановление о субсидировании закупки новых вагонов — операторам компенсируют по 300 тысяч рублей за единицу подвижного состава.

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