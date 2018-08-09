На Украине передумали прекращать железнодорожное сообщение с Россией

В министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины отказались рассматривать возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом украинскому информационному агентству УНН сообщили в ведомстве.

«Минэкономразвития не рассматривает прекращение пассажирского сообщения в качестве инструмента экономического воздействия, или в качестве составляющей мер по противодействию "транзитной агрессии РФ"», — отметили в МЭРТ.

Также в министерстве заявили, что не могут комментировать уровень возможных потерь от прекращения пассажирского железнодорожного сообщения, поскольку это не входит в компетенцию конкретного ведомства.

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Ранее, 6 августа, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с инициативой о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Позднее он уточнил, что говорил исключительно об отмене пассажирских поездов.

На Украине не первый раз поднимается вопрос об отмене железнодорожного сообщения с Россией. В декабре 2017 Омелян уже выступал с подобной инициативой.

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