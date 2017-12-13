В Киеве заговорили о прекращении железнодорожного сообщения с Россией

Украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» рассматривает вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Об этом телеканалу «112 Украина» заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, видео доступно на YouTube.

«Вопрос о железнодорожном сообщении с Россией в первую очередь рассматривается сейчас "Укрзализныцей". Думаю, об окончательном решении мы сможем сообщить в 2018 году. Есть две составляющие — грузовая и пассажирская. Из пассажирского у нас есть единственный российский поезд, курсирующий по направлению "Кишинев — Москва" и несколько украинских, следующих на Москву. После анализа, проведенного "Укрзализныцей", мы будем готовы принять правительственное решение соответствующего характера», — сказал он.

Материалы по теме Постой, паровоз! Почему Украина решила оборвать железнодорожное сообщение с Россией

Перед принятием такого решения должны быть проанализированы все нюансы, указал Омелян.

Также он заявил, что ущерб «Укрзализныци» после прекращения железнодорожного сообщения составит одну гривну. «В свое время "Укрзализныця" заключила соглашение с РЖД о фактически бесплатном транзитном прохождении». — сказал он.

11 декабря Российские железные дороги (РЖД) полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный путь в обход украинской территории. Двухпутную электрифицированную линию строили с 2014 года. В августе 2017 года на участке Журавка — Миллерово были завершены строительно-монтажные работы и началась тестовая эксплуатация новой ветки. В ноябре по обходу пошли пассажирские составы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!