Киев ответил на запуск российских поездов в обход границы

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян прокомментировал запуск российских пассажирских поездов дальнего следования в обход украинской границы. Он высказался в эфире телеканала «112 Украина».

«Я такой шаг абсолютно приветствую, пусть ездят где угодно, кроме Украины. Никаких последствий нет, наоборот — снижается риск любых террористических актов», — сказал министр.

11 декабря Российские железные дороги (РЖД) полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный путь в обход украинской территории. Двухпутную электрифицированную линию строили с 2014 года. В августе 2017 года на участке Журавка — Миллерово были завершены строительно-монтажные работы и началась тестовая эксплуатация новой ветки. В ноябре по обходу пошли пассажирские составы.

Железнодорожная линия длиной 137 километров проходит по территории Воронежской и Ростовской областей. На магистрали построено семь новых станций. Стоимость проекта оценивается в 55 миллиардов рублей.