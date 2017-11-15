Пассажирские поезда пошли в обход Украины

В РЖД сообщили об открытии движения пассажирских составов по железнодорожному обходу Украины. Первыми по этому маршруту проследовали поезда из Москвы и Петербурга в города Ставропольского и Краснодарского краев. Об этом в среду, 15 ноября, сообщает «Прайм».

Регулярное движение грузовых поездов по этому участку Журавка — Миллерово было открыто два месяца назад. Директор РЖД по пассажирским перевозкам Дмитрий Пегов в конце сентября пообещал, что компания вскоре запустит и пассажирские поезда по железнодорожному обходу Украины. Причем это будет сделано в два этапа.

На первом по этому маршруту будут курсировать составы, которые не имели промежуточных остановок на старой линии, а за тем все остальные. В общей сложности речь идет о 61 паре пассажирских поездов дальнего следования.

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Двухпутную электрифицированную 120-километровую железнодорожную линию в обход Украины начали строить в 2014 году. Общая стоимость проекта составила около 55 миллиардов рублей. В начале августа 2017 года строительно-монтажные работы на этом участке были завершены и началась тестовая эксплуатации отдельных участков новой ветки.

По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов составит 140 километров в час. Согласно прогнозам, загрузка этого направления в летний период составит около 190 пассажирских и грузовых поездов в сутки.

