РЖД завершили строительство ветки в обход Украины

РЖД завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины Журавка — Миллерово. Кроме того, начаты пусконаладочные работы, а также тестовая эксплуатация отдельных участков новой ветки. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте РЖД.

Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.

В апреле сообщалось о том, что строительство двухпутной электрифицированной железнодорожной линии на участке Журавка — Миллерово будут закончены к 1 августа.

Строительство ветки в обход Украины началось в 2014 году. Соответствующее распоряжение было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым 21 сентября 2015 года.

В рамках проекта в Ростовской и Воронежской областях планировалось построить семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, а также реконструировать станцию Журавка.

В РЖД считают, что новая железная дорога позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.