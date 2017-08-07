Россия запустила железную дорогу в обход Украины

Железную дорогу, которая построена на территории Ростовской и Воронежской областей в обход территории Украины, ввели в строй. Об этом «Интерфаксу» в понедельник, 7 августа, сообщил информированный источник.

«Рабочее движение на участке Журавка — Миллерово открыто. Таким образом, можно сказать, что началась эксплуатация этой двухпутной электрифицированной железной дороги», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «интенсификация движения на ветке будет нарастать, соответствующие планы реализуются министерством транспорта, Российскими железными дорогами, другими профильными структурами».

Ранее в понедельник министр транспорта Максим Соколов заявил, что участок Журавка — Миллерово позволит в кратчайшие сроки «обеспечить независимость от прохождения границы рядом расположенной Украины» (некоторым поездам приходилось дважды пересекать границу — прим. «Ленты.ру»).

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Выступая на церемонии вручения ордена Жукова 39-й отдельной железнодорожной бригаде Минобороны, Соколов также сообщил, что общая длина путей на участке составляет более 270 километров. Здесь расположены восемь станций, 15 платформ, порядка 100 различных сооружений: надземные переходы, путепроводы, водопропускные трубы.

Министр обороны Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил, что участок Журавка — Миллерово, в строительстве которого были задействованы военнослужащие, «имеет огромное значение для обеспечения интенсивности и безопасности перевозок на южных направлениях».

О планах построить новую железнодорожную ветку, ведущую на юг России в обход украинской территории, было объявлено в 2014 году после ухудшения отношений между Москвой и Киевом. Работы начались в 2015-м.