Глава РЖД назвал сроки начала движения поездов в обход Украины

Грузовое движение по участку железной дороги, построенному в обход Украины, начнется в октябре. Об этом на брифинге в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент «Российских железных дорог» Олег Белозеров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Пойдут там грузовые поезда, не пассажирские, потому что грузовые идут вне расписания», — сказал Белозеров. По его словам, этапность переключения движения на новую линию будет определена через одну-две недели.

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Для запуска пассажирских поездов необходимо составить расписание. Этот вопрос должен быть скоро решен, добавил глава госкомпании.

В РЖД сообщили о завершении строительно-монтажных работ на новой железнодорожной линии в обход Украины Журавка — Миллерово 11 августа. Отмечалось, что начаты пусконаладочные работы и тестовая эксплуатация отдельных участков новой ветки.

Строительство 120-километрового участка железной дороги Журавка — Миллерово между Воронежской и Ростовской областями в обход Украины велось в соответствии с распоряжением правительства России. Общая стоимость проекта составила около 55 миллиардов рублей.