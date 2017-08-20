Путин поручил выделить 150 миллиардов на модернизацию БАМа и Транссиба

Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить финансирование модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

По итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, глава государства распорядился выделить на эти цели из средств Фонда национального благосостояния до 100 миллиардов рублей в 2017 году и до 50 миллиардов — в 2018 году.

Доклад о выполнении данного поручения должен быть представлен до 1 ноября 2017 года, после чего ответственные лица должны будут отчитываться раз в полгода.

13 июля заместитель руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Александр Поликарпов сообщил, что финансирование проектов реконструкции БАМа и Транссиба определено в размере 562,2 миллиарда рублей, из которых 260,2 миллиарда рублей выделяет госбюджет, а 302 миллиарда рублей — РЖД.

7 августа РЖД завершили строительно-монтажные работы на новой железнодорожной линии в обход Украины Журавка — Миллерово. Окончательный ввод в эксплуатацию и открытие движения пассажирских поездов на линии планируется к концу осени 2017 года.