Инвестпрограмма РЖД превысит полтриллиона

Российские железные дороги (РЖД) намерены скорректировать размер инвестпрограммы на 2017 год, увеличив ее примерно до 510 миллиардов рублей. Об этом рассказал глава РЖД Олег Белозеров на международном форуме «Стратегическое партнерство 1520», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Инвестпрограмма будет корректироваться в большую сторону. В настоящее время она скорректирована до порядка 495 миллиардов рублей. Мы хотим увеличить ее до 510», — сказал топ-менеджер.

Белозеров пояснил, что в 2017 году предстоит работать над «большим набором проектов». «В отношении инвестпрограммы меня волнует не наличие денег, а наши строительные мощности. Будут запущены новые проекты — Северный широтный ход, дорога Кызыл-Кургино. Деньги занимать мы умеем, риски рассчитывать тоже. А кто это будет реализовывать?», — добавил он.

Глава РЖД пояснил, что объем строительных работ, которые предстоит выполнить компании в текущем году, значительно вырос в связи с запуском крупных инфраструктурных проектов. «Производственные мощности из ничего нельзя сделать — коллективы должны сложиться, должны научиться работать, давать качество. Поэтому мы увеличиваем инвестпрограмму, чтобы увеличивались коллективы, закупалась дополнительная техника», — пояснил он.

Белозеров добавил, что Москва готова финансировать развитие пригородного движения, в том числе Московское центральное кольцо (МЦК).

В прошлом году инвестпрограмма РЖД составляла 412 миллиардов рублей. В 2017 году продолжится модернизация БАМа и Транссиба, строительство участка Междуреченск — Тайшет и дороги в обход Украины, а также модернизация инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна.