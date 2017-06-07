Фрадков рассказал о взрывном росте экспорта железнодорожной продукции

Объем экспорта продукции железнодорожного машиностроения в первом квартале 2017 года подскочил почти на 40 процентов. Об этом сообщил на международном железнодорожном форуме «Стратегическое партнерство 1520» глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков, передает корреспондент «Ленты.ру».

Он уточнил, что речь идет обо всех видах железнодорожного машиностроения.

«Может быть, можно условно объяснить [резкий рост] низкой базой, но тем не менее мы видим динамику, она колоссальная», — добавил Фрадков.

Он уточнил, что РЭЦ оказал финансовую поддержку примерно четверти всех проектов по экспорту железнодорожной продукции в 2016 году.

Глава РЖД Олег Белозеров в свою очередь сообщил о реализованных проектах в Сербии по строительству и в Иране — по электрификации железных дорог. По его словам, в настоящее время прорабатывается вопрос сотрудничества с Индией и Кубой.

Гендиректор Трансмашхолдинга Кирилл Липа напомнил, что за счет экспортного кредита, предоставленного Россией, в Сербию было поставлено 27 дизельных поездов. «Мы активно сотрудничаем с различными организациями Ирана. Сегодня обсуждается колоссальная линейка проектов и видов подвижного состава — это пассажирские вагоны, тепловозы, дизельные двигатели, вагоны метро», — добавил он.

На днях стало известно, что РЖД планирует до конца года подписать контракт на модернизацию кубинских железных дорог стоимостью 1,8 миллиарда долларов.

