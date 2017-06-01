РЖД подпишет контракт на модернизацию железных дорог Кубы на 1,8 миллиарда евро

«Российские железные дороги» (РЖД) планируют до конца 2017 года подписать контракт на 1,8 миллиарда евро на модернизацию железных дорог на Кубе. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2017 сообщил первый вице-президент РЖД Александр Мишарин, передает ТАСС.

«Мы определили объем работ по модернизации железных дорог Кубы и подписали протокол с Союзом железных дорог Кубы на 1,8 миллиарда евро», — сообщил первый вице-президент компании. По его словам, данный контракт включает в себя модернизацию перегонов, ремонт, поставки оборудования.

В настоящее время сторонам необходимо согласовать условия финансирования, поскольку речь, как отметил Мишарин, идет о двух источниках. «Это спецсчет 10 процентов кубинского долга и поставки нашей техники с помощью механизма через ЭКСАР», — сказал он.

Ранее заместитель генерального директора «РЖД Интернешнл» (дочерняя компания РЖД) Олег Николаев оценивал объем работ на Кубе в 1,1 тысячи километров железнодорожного пути на трех основных линиях. Он отмечал, что предполагается также создать в Гаване единый диспетчерский центр по управлению перевозками, откуда специалисты смогут контролировать и управлять всеми линиями железных дорог Кубы.

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Кроме того, по словам Николаева, РЖД рассматривает возможность открытия на Кубе своего филиала. Куба располагает развитой железнодорожной системой. Протяженность кубинских железных дорог составляет свыше 12 тысяч километров. В отрасли занято 25 тысяч работников. Кубинские железные дороги перевозят около 11 миллионов тонн грузов в год и более 13 миллионов пассажиров, при этом как потребности государства, как минимум, в два раза выше.

XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2017) начал работу 1 июня. Главной темой форума в этом году станут поиски нового баланса в глобальной экономике. Основные мероприятия ПМЭФ состоятся с 1 по 3 июня. В ходе главной сессии будут обсуждаться основные мировые экономические тренды, ключевые темы международной повестки дня. В прошлогоднем форуме приняли участие около 12 тысяч человек из 130 стран мира.