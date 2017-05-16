ФАС предложила отказаться от субсидирования проезда в плацкарте

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила отказаться от субсидирования перевозок в плацкартных и общих вагонах в 2017 и 2018 годах, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа ведомства.

Стоимость билетов в такие вагоны, в отличие от купе и СВ, регулируется государством. Для компенсации Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) разницы между экономически обоснованными и установленными государством тарифами ежегодно выделяются средства из бюджета.

Но в этом и следующем году, как отмечает газета, ФАС предлагает «свести к нулю разницу между экономически обоснованным уровнем тарифа на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах и доходами от таких перевозок».

Материалы по теме Сошли с рельсов Зачем чиновники хотят разделить РЖД

Издание напоминает, что в 2016 году превышение экономически обоснованного тарифа над фактическим было утверждено для ФПК на уровне 18,4 процента для плацкартных и 61,6 процента — для общих вагонов. На 2017 год прогнозный уровень тарифа для ФПК устанавливался на 18,3 процента и 32,2 процента, соответственно. По данным «Коммерсанта», изначально в федеральном бюджета на компенсации ФПК было заложено 9,7 миллиарда рублей, но реальная потребность в субсидиях составляет 12,6 миллиарда. Помимо субсидий, государство предоставляет компании налоговые льготы по НДС.

Источник издания уточнил, что обсуждение вопроса о субсидиях ФПК перевозки в плацкарте и общих вагонах, которые признаются социально значимыми, пока не закончено. Заместитель гендиректора Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Владимир Савчук сказал газете, что если перевозчик лишится субсидий, это создаст риск роста стоимости билетов социальном сегменте.

В марте 2017 года суд отклонил иск РЖД к государству о взыскании семи миллиардов рублей. Железнодорожная компания требовала компенсировать убытки, возникшие из-за перевоза пассажиров по регулируемым государством тарифам в 2009 году.

РЖД и ее филиалы неоднократно судились с Минфином из-за перевозки пассажиров по тарифам ниже рыночных. Самый крупный иск был подан в 2013 году — компания требовала компенсировать ей почти девять миллиардов рублей.