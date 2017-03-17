Суд отклонил иск РЖД к Российской Федерации на семь миллиардов рублей

Арбитражный суд Москвы полностью отклонил иск РЖД к Российской Федерации в лице министерств финансов и труда и социальной защиты о взыскании семи миллиардов рублей. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает РИА Новости.

Железнодорожная компания требовала компенсировать убытки, возникшие из-за перевоза пассажиров по регулируемым государством тарифам в 2009 году.

Иск поступил в арбитраж осенью 2015 года, с тех пор слушания неоднократно откладывались, так как стороны рассчитывали урегулировать претензии во внесудебном порядке.

РЖД и ее филиалы достаточно часто судятся с Минфином из-за перевозки пассажиров по тарифам ниже рыночных. Самый крупный иск был подан в 2013 году — тогда компания требовала компенсировать ей почти девять миллиардов рублей. Согласно заключению суда Московского округа, установление государством предельных цен является не льготой для потребителей, а методом регулирования деятельности естественной монополии.