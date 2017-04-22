Бизнес
 

Президент РЖД отчитался о выросших вдвое доходах

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Олег Белозеров
Олег Белозеров

Президент компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозеров отчитался о своих доходах за 2016 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Согласно декларации, в прошлом году доход Белозерова составил 172,9 миллиона рублей. Это в два раза больше, чем в 2015-м. Тогда глава РЖД заработал 86,2 миллиона рублей.

У президента компании нет в собственности никакого жилища или автомобилей, однако он пользуется квартирой площадью 193 квадратных метра. В то же время на его жену Ольгу зарегистрирована недвижимость с такой же площадью.

В собственности супруги Белозерова также есть машиноместо и три автомобиля — ГАЗ М-21 1963 года выпуска, ГАЗ-21И 1960 года и Range Rover 2015-го. Ее доход в 2016 году составил 22,8 миллиона рублей. Годом ранее она заработала 19,4 миллиона.

В апреле о своих доходах отчитались первые лица государства, сотрудники администрации Кремля, правительство, а также парламентарии. Так, президент России Владимир Путин за прошлый год заработал 8,86 миллиона рублей. Доход премьер-министра Дмитрия Медведева составил 8,586 миллиона. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам 2016 года заработал 62,1 миллиона рублей, а председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко — 22,86 миллиона.

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