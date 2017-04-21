Жириновский предложил забирать у олигархов львиную долю доходов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил обязать российских миллиардеров отдавать основную часть своего состояния на нужды общества. Его слова приводятся на сайте партии в пятницу, 21 апреля.
«Олигархи богатеют и богатеют. (…) Работают, чтоб еще больше заработать. Так почему сегодня эти деньги не пустить на какие-то общие цели, касающиеся всех наших граждан», — сказал депутат Госдумы.
Жириновский предложил ограничить доходы олигархов путем введения специального налога для них. «Заработал 100 миллионов — налог 80 процентов, то есть со 100 миллионов 80 отдай в казну государства», — пояснил политик. Он подчеркнул, что лучше пусть средства пойдут на пользу государства, чем достаются бывшим супругам олигархов при разводе.
19 апреля лидер ЛДПР в ходе выступления в Госдуме высказался о попытке Натальи Потаниной, бывшей жены миллиардера Владимира Потанина, отсудить у него более 215 миллиардов рублей. «Ей за что два миллиарда? 200 тысяч — и пошла вон», — подчеркнул Жириновский.
В тот же день он призвал освободить парламентариев от обязанности ежегодно отчитываться об имуществе и доходах. По его мнению, декларации раздражают россиян.
Лидер ЛДПР занял первое место по величине доходов за 2016 год среди руководителей думских фракций — он заработал более 79 миллионов рублей. По итогам 2015-го депутат задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей.