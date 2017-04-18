Попытка бывших супругов Потаниных уладить спор на 215 миллиардов провалилась

Бывшие супруги Владимир и Наталья Потанины не смогли мирно решить спор о судьбе 215 миллиардов рублей. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает корреспондент РИА Новости из Пресненского суда Москвы.

Стороны подтвердили свое намерение судиться, слушания назначены на 25 мая. Отмечается, что по просьбе владельца «Норильского никеля» процесс пройдет в закрытом режиме.

Наталья Потанина через суд добивается раздела совместно нажитого имущества. В данном иске женщина требует взыскать с бизнесмена 215,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за акции ЗАО «КМ Инвест». Согласно иску, закрытое акционерное общество являлось совместным предприятием Потанина и Михаила Прохорова. На «КМ Инвест» были оформлены активы таких компаний, как «Норильский никель», «Полюс Золото», ОПИН, Росбанк, «Силовые машины», «РУСИА Петролеум», «Интеррос Эстейт», ХК «Интеррос», СК «Согласие».

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После развода Потаниных «КМ Инвест» переименовали в ЗАО «Объединенные инвестиции», а затем ликвидировали. Бывшая жена предпринимателя настаивает на том, что акции закрытого общества, в отличие от акций «Норильского никеля», находились в прямой собственности Потанина, а значит, согласно Семейному кодексу, должны считаться совместным имуществом супругов.

Владимир Потанин подал на развод 21 ноября 2013 года. Иск о расторжении брака, длившегося с 1983 года, был удовлетворен в феврале 2014-го. Летом 2015-го Пресненский суд Москвы разделил имущество бывших супругов. Наталье Потаниной достались три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье, а также компенсация за долю в квартире в Скатертном переулке Москвы. Акции «Норникеля» и «Интерроса» суд делить отказался.

Решение данной инстанции было признано законным в Мосгорсуде, но Потанина оспорила вердикт в Верховном суде. Там решение о разделе имущества частично отменили и направили дело на новое рассмотрение в Мосгорсуд.