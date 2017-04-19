Жириновский призвал оставить депутатские доходы в тайне ради спокойствия народа

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал освободить парламентариев от обязанности декларировать имущество и доходы. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

«Вот эти все декларации, мы зачем это делаем? Народ раздражаем. (…) Зачем лишний раз народу создавать такое впечатление, что есть мультимиллионеры, миллиардеры? Это ровным счетом ничего не дает», — сказал он в ходе выступления после отчета правительства.

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Жириновский отметил, что в правительстве и без данных о доходах должны знать о фактах коррупции. «Вы прекрасно знаете, кто ворует и у кого какие деньги. Вы знаете, кого надо арестовывать, арестовывайте без деклараций», — подчеркнул он.

Лидер либерал-демократов занял первое место по величине доходов за 2016 год среди руководителей думских фракций — он заработал более 79 миллионов рублей. По итогам 2015-го депутат задекларировал доход в 5,3 миллиона рублей.

Самый большой доход среди депутатов Госдумы показал единоросс Андрей Палкин, заработавший за прошлый год свыше 678 миллионов рублей. В марте суд ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов.