Медведев рассказал Жириновскому о существовании брачного контракта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев напомнил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому о возможности заключения брачного контракта. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

«По поводу деления имущества, нажитого в браке, Владимир Вольфович, ну не мне вам объяснять, что есть же брачный контракт. Все решаемо», — сказал глава правительства, комментируя слова Жириновского о несправедливом делении имущества между бывшими супругами Потаниными.

Материалы по теме Честно или поровну Как разводились российские миллиардеры

Лидер либерал-демократов в ходе выступления после отчета правительства заявил, что экс-жене президента «Норильского никеля» не следует требовать два миллиарда рублей. «Ей за что два миллиарда. 200 тысяч и пошла вон. Кто ввел эту дурацкую норму, что пополам?», — посетовал политик.

18 апреля стало известно, что Владимир и Наталья Потанины не смогли мирно решить спор о совместно нажитом имуществе. Наталья Потанина через суд требует взыскать с бизнесмена 215,2 миллиарда рублей.

Владимир Потанин подал на развод в ноябре 2013 года. Иск о расторжении брака, длившегося с 1983 года, был удовлетворен в феврале 2014-го. Летом 2015-го Пресненский суд Москвы разделил имущество бывших супругов. Наталье Потаниной достались три земельных участка с хозяйственными постройками в Подмосковье, а также компенсация за долю в квартире в Скатертном переулке Москвы. В ноябре прошло года Потанина оспорила это решение в Верховном суде.