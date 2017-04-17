«Платон» помог железнодорожникам привлечь дополнительные грузы

Объемы строительных грузов в 2016 году частично переместились с автомобильного транспорта на железнодорожный, в том числе в связи с внедрением системы взимания платы с грузовиков «Платон». Об этом говорится в исследовании аудиторской компании KPMG, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

В презентации отмечается, что в первой половине 2016 года наиболее значительный в натуральном выражении рост погрузки на сети РЖД наблюдался в перевозках каменного угля и стройматериалов. При этом по итогам прошедшего года перевозки угля по железной дороге выросли на 2 процента, до 331 миллиона тонн, стройматериалов — до 141,9 миллиона (против 130,9 миллиона в 2015-м).

Активизация транспортировки угля связана с наращиванием экспорта этого продукта на фоне ограничений на добычу властями КНР в марте 2016 года и последовавшим за этим скачком цен.

Рост объемов перевозки строительных грузов железнодорожным транспортом, по данным KPMG, связан с факторами госрегулирования. В частности, введение лицензирования импортируемого гравия и щебня привело к замещению последнего отечественным.

«Еще одним фактором, определившим рост погрузки стройматериалов, стал переход перевозок инертных стройматериалов с автомобильного транспорта на железнодорожный в связи с ограничением максимальной массы для большегрузного транспорта, а также в связи с введением в эксплуатацию системы взимания платы "Платон"», — говорится в исследовании.

Кроме того, положительное влияние на сектор железнодорожных перевозок строительных материалов оказала реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство Крымского моста и развитие железнодорожного «Восточного полигона». В то же время аналитики KPMG констатируют, что строительная отрасль в целом «находится в тяжелой ситуации». C сентября в железнодорожных перевозках стройматериалов наблюдается негативная тенденция. При этом планируемая индексация тарифов РЖД с 2017 года, по прогнозам KPMG, может привести к дальнейшему сокращению объемов перевозки данного типа грузов.

